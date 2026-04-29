Flea, noto bassista della band Red Hot Chili Peppers, ha pubblicato un nuovo album intitolato Honora, realizzato in collaborazione con altri musicisti. Il disco, prodotto da Nonesuch Records, include il singolo Traffic Lights, che anticipava l’intero progetto. La musica presente nell’album viene descritta come un viaggio sensoriale e ipnotico, caratterizzato da sonorità che coinvolgono l’ascoltatore in modo intenso.

Traffic Lights è il singolo che anticipava e già conteneva tutto Honora, l’album uscito per Nonesuch Records, che Flea (già bassista degli Red Hot Chili Peppers) ha realizzato insieme a un gruppo straordinario di musicisti, tra cui Thom Yorke (Radiohead), Nick Dave e altri non meno creativi e geniali. Traffic Lights parla di un mondo «capovolto» e confuso, appeso a un suono organico che alterna atmosfere notturne a ritmi fuori controllo. Un po’ come il resto dell’album. Un’opera caleidoscopica, decisamente proiettata verso il futuro e brillantemente audace. Perché audaci e brillanti sono i musicisti della Honora Band: tutti rubati alla scena jazz improvvisata e contemporanea: dal batterista Deantoni Parks alla bassista Anna Butters, dal chitarrista Jeff Parker al sassofonista e produttore Josh Johnson.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mondi capovolti, il viaggio sensoriale e ipnotico di Flea

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