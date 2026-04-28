Shanti Modulator | live set ambient by Gianni Gebbia e Riccardo Schirò al PunkFunk

Domenica 3 maggio, alle ore 19, al PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) prende forma un’esperienza sonora che si muove tra ricerca, improvvisazione e paesaggi elettronici. “Shanti Modulator” è il progetto condiviso da Gianni Gebbia e Riccardo Schirò, un live set ambient che mette in dialogo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Serata all’insegna della sperimentazione sonora al PunkFunk, Gianni Gebbia presenta il suo "Petrichor"Domenica 15 febbraio, a partire dalle 19, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) propone una serata all’insegna della sperimentazione sonora.

Gianni Gebbia in concerto al Ridotto dello Spasimo: sul palco con il suo quartettoLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo...