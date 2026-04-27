La Rai vende 15 immobili storici in tutta Italia | nel lotto anche Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo

La Rai ha avviato la vendita di quindici immobili storici distribuiti in sette diverse città italiane. Tra le proprietà in vendita si trova anche Palazzo Labia, noto per gli affreschi di Tiepolo, insieme ad altri edifici situati a Milano, Roma e Torino. La decisione riguarda immobili di rilevante valore storico e architettonico, alcuni dei quali sono stati inseriti nel patrimonio dell'azienda da molti anni.

La Rai vende 15 immobili in 7 città italiane: da Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo a Milano, Roma, Torino. Un piano da 151.000 mq rimasto nell'ombra per quattro anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Palazzo Labia, sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai 'perde' un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Rai sede in vendita, sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia: perso un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Palazzo Labia a Venezia, per l'edificio della Rai spuntano i francesi: Una sede culturale espositiva; Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: Un crimine contro la storia dello spettacolo -. La Rai vende 15 immobili storici in tutta Italia: nel lotto anche Palazzo Labia con gli affreschi di TiepoloLa Rai vende 15 immobili in 7 città italiane: da Palazzo Labia con gli affreschi di Tiepolo a Milano, Roma, Torino. Un piano da 151.000 mq rimasto nell’ombra per quattro anni. Leggi le notizie in ... fanpage.it Palazzo Labia, la Rai vende il suo gioiello: stretta finale per trovare acquirentiVENEZIA - Con le sue imponenti facciate barocche, i suoi interni splendidamente affrescati da Giambattista Tiepolo, è il gioiello tra le sedi Rai. Palazzo Labia, storica dimora veneziana, a due passi ... ilgazzettino.it Visita Palazzo Labia - facebook.com facebook