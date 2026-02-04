Le forze dell’ordine, le banche e le istituzioni locali hanno messo nero su bianco un nuovo accordo per contrastare gli attacchi ai bancomat. Sono stati presi di mira spesso i sportelli di Oria, San Pietro Vernotico e San Donaci, e ora si cerca di agire prima che i furti aumentino ancora di più. L’intesa prevede misure più rapide e coordinate per intervenire subito quando si verificano questi episodi.

**Brindisi, 4 febbraio 2026 –** È stato firmato un protocollo d’intesa tra forze dell’ordine, istituzioni locali e rappresentanti del mondo bancario per fronteggiare un crescente fenomeno di attacchi a sportelli ATM, spesso segnalati nei comuni della provincia di Brindisi, tra cui Oria, San Pietro Vernotico e San Donaci. L’accordo, concordato oggi nella Prefettura, mira a prevenire danni alle banche e ai clienti, in un contesto in cui l’uso di tecnologie avanzate sta trasformando la natura della criminalità. Il presidente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto Guido Aprea, ha guidato la riunione, partecipata anche da rappresentanti dell’ABI, della BNL e di sindaci delle aree colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Protocollo per prevenire attacchi ai bancomat: accordo tra forze dell'ordine e banche

