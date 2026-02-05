Scudo penale per le forze dell' ordine | siete d' accordo?

Questa settimana il governo ha messo sul tavolo una proposta per introdurre uno scudo penale per le forze dell’ordine. L’idea divide l’opinione pubblica: c’è chi la sostiene, chi invece teme che possa indebolire la giustizia. Nel dibattito si confrontano diversi punti di vista e si chiede anche se la protezione dovrebbe riguardare solo gli agenti o estendersi ad altre categorie. La questione resta aperta e aperta a molte interpretazioni.

Ddl sicurezza e scudo penale: rispunta l'immunità mascherata da tutela procedurale per le forze dell'ordine Il disegno di legge sulla sicurezza e lo scudo penale propone modifiche alle norme relative alle forze dell'ordine, sollevando discussioni sulla tutela procedurale e l'immunità. Scudo penale per le forze dell'ordine, Marco Lisei (FdI): "Chi delinque mette a rischio la propria vita" Dopo l'ennesimo episodio di violenza a Milano, con un ragazzo ucciso da un poliziotto in borghese, il centrodestra rilancia la proposta di uno scudo penale per le forze dell'ordine. Pacchetto sicurezza, cos'è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Lo scudo penale per la polizia promesso dal governo si rifà all'Ice. Sicurezza, pronta la stretta, oggi il Cdm: tutte le misure Previsti anche due disegni di legge per le misure meno urgenti: uno è dedicato all'immigrazione, con il blocco navale e procedure più rapide di espulsione. Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a Meloni Il decreto Sicurezza passa dal Quirinale: cambia il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti. Ecco le modifiche introdotte. Sergio Mattarella ha detto no. No allo scudo penale così com'era scritto, e che che avrebbe trasformato i poliziotti in una categoria a parte, esclusa da qualunque responsabilità. No al fermo preventivo basato sul semplice "atteggiamento sospetto", senza elementi. Patto Mattarella-Meloni su scudo penale e fermo. La stretta c'è, ma mitigata.

