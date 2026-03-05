Sequestri milionari a un imprenditore | mega-villa sul Garda con piscina e campi da tennis

La Guardia di Finanza di Cittadella ha sequestrato beni per oltre 2,5 milioni di euro a un imprenditore veronese. Tra i beni sequestrati ci sono due auto di lusso e sette immobili nella provincia di Verona. Tra gli immobili sequestrati si trova anche una grande villa sul lago di Garda dotata di piscina e campi da tennis.

L'imprenditore in questione è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per evasione fiscale: l'uomo era l'amministratore di una società operante nel settore del commercio di abbigliamento, nel Padovano, risultata poi inadempiente agli obblighi tributari. Era stata contestata (e poi constatata) un'evasione d'imposta di oltre 3 milioni di euro.

