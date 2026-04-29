Il 29 aprile si terrà un incontro tra il presidente e l'amministratore delegato di Banca di Asti, due figure chiave per l'istituto di credito. La banca si prepara a discutere delle proprie strategie future, che prevedono acquisizioni a livello nazionale, mantenendo al tempo stesso il focus sui punti di riferimento locali nel territorio piemontese. La discussione riguarda dunque sia le ambizioni di crescita che la tutela delle strutture presenti nella regione.

? Cosa sapere Maurizio Rasero presidente e Roberto Fiorini AD di Banca di Asti il 29 aprile.. La strategia punta a acquisizioni nazionali salvaguardando i presidi bancari nel territorio piemontese.. Il nuovo consiglio di amministrazione di Banca di Asti si è riunito mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 11:29, segnando l’inizio di una fase di gestione guidata da Maurizio Rasero, che assume la presidenza dell’istituto dopo aver ricoperto in passato il ruolo di vicepresidente. La seduta ha sancito ufficialmente il passaggio di consegne ai vertici della banca, con la nomina di Roberto Fiorini come Amministratore Delegato e Direttore generale, succedendo così a Carlo Demartini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca di Asti: nuovo vertice tra ambizioni di crescita e difesa locale

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