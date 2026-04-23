Banca di Asti nuovo CdA tra polemiche e dubbi sulla selezione

La nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Banca di Asti ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune voci che criticano i criteri di scelta dei membri. La Fondazione ha confermato ufficialmente l’insediamento del nuovo organo di gestione, previsto a partire da maggio. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, considerando il patrimonio della banca, stimato in 19 miliardi di euro, e le implicazioni politiche legate alla selezione dei vertici.

? Cosa sapere La Fondazione conferma il nuovo CdA di Banca di Asti con gestione da maggio.. La selezione dei vertici solleva polemiche politiche su un patrimonio di 19 miliardi.. La Fondazione ha confermato l’unanimità sulla nuova compagine del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio, introducendo a partire da maggio un nuovo amministratore delegato e un nuovo presidente per gestire un patrimonio finanziario che tocca i 19 miliardi di euro. Il dibattito ad Asti si è infiammato dopo la pubblicazione dei nomi dei nuovi vertici dell’istituto, nato nel 1842. La decisione solleva interrogativi profondi sulla gestione di una realtà che conta circa 200 filiali, oltre agli 80 punti vendita del network Pitagora, e che impiega quasi 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca di Asti, nuovo CdA tra polemiche e dubbi sulla selezione Notizie correlate Leggi anche: Fantaspettatori della Macedonia: polemiche sulla selezione arbitrale per il playoff contro la Bosnia Tutti i miei dubbi sulla ricapitalizzazione di Banca ProgettoIl piano, per come viene raccontato, dovrebbe portare nel giro di pochi giorni alla ricapitalizzazione dell’istituto (750 milioni di euro circa!) con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Banca di Asti, ecco i nomi, Rasero presidente il manager Unicredit Fiorini è il nuovo Ad; I piccoli azionisti: Tutelare l’autonomia della Banca di Asti; Banca di Asti, anche la Fondazione Cr Biella e Bpm presentano una lista per il cda. Il sindaco Maurizio Rasero verso la presidenza; Fondazione CR Asti approva all’unanimità la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Banca di Asti. I consiglieri provinciali Gamba e Negro restituiscono le deleghe a seguito del nuovo ruolo di Rasero in Banca di AstiI consiglieri provinciali del Partito Democratico, Andrea Gamba e Alessandro Negro hanno restituito le rispettive deleghe a seguito della notizia che Maurizio Rasero è stato indicato come prossimo pr ... gazzettadasti.it Banca di Asti: Il sostegno alle strutture sanitarie locali è parte della missione di una Banca di prossimitàNel primo pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 il Presidente di Banca di Asti, Giorgio Galvagno, insieme all’Amministratore delegato e Direttore generale ... atnews.it La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha eletto i propri membri del cda all’interno della Banca di Asti. - facebook.com facebook Carlo Demartini: «La Banca di Asti punta sul territorio per valorizzare il capitale umano» x.com