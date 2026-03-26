Rinnovo online delle esenzioni ticket per reddito | ecco come ottenere la certificazione

A partire da mercoledì 1 aprile 2026, è possibile rinnovare online le esenzioni ticket per reddito di tipo E01, E02, E03 ed E04. La procedura si svolge attraverso il portale Sistema TS (Tessera Sanitaria) e non richiede la visita di persona presso gli uffici. La richiesta può essere effettuata tramite il sito web dedicato all’indirizzo https.

I cittadini possono accedere al sistema se muniti di SPID, tessera sanitaria come carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con carta d’identità elettronica. Sul portale è possibile inserire i dati personali per un’autocertificazione con richiesta esenzione per motivi di reddito ottenendo immediatamente l’attestato. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Rivoluzione intramoenia negli ospedali, limiti al privato dentro al pubblico: le nuove regole per ridurre le liste d'attesa Il Venerdì Santo diventa un caso, l'arciconfraternita dell'Addolorata alza la voce: “Nessun sostegno, così non si va avanti” 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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