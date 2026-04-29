In una scuola, le insegnanti hanno redatto una relazione falsa per attestare la disabilità di un bambino di otto anni. La coppia di insegnanti avrebbe alterato i quaderni del bambino, modificando i contenuti per far risultare una diagnosi di disabilità. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità competenti, che stanno verificando la vicenda e le eventuali responsabilità. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti è stata resa pubblica.

È l’accusa rivolta contro due insegnanti, le quali avrebbero descritto il piccolo come «agitato, iperattivo», con «marcate difficoltà di attenzione, di concentrazione e di memoria» e con «una salivazione incontrollata». Il controllo effettuato dallo psicologo e dal logopedista dell’Unità Locale Socio Sanitaria (Ulss), ai quali i genitori si sono rivolti per un secondo parere, ha smentito quanto riportato dalle due maestre. In questa occasione, la famiglia avrebbe poi affermato che i quaderni del bimbo sarebbero stati «modificati» per avvalorare la tesi delle insegnanti. La preside della scuola ha ammesso che «la maestra ha sbagliato» e che «quei quaderni erano stati alterati».🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Bambino disabile”, ma le maestre avevano falsificato i quaderni

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