A 8 anni è iperattivo e agitato per le maestre è disabile Ma i quaderni erano falsificati | il caso nel Veneziano la scoperta dei genitori

Due insegnanti di una scuola primaria nel Veneziano sono state coinvolte in un caso di falsificazione dei quaderni di un bambino di otto anni. Secondo quanto riferito dai genitori, le insegnanti avrebbero alterato i compiti e le annotazioni dello studente, che era stato descritto come iperattivo e agitato dalle maestre, per farlo sembrare disabile. La vicenda è stata scoperta dai genitori, che hanno segnalato le irregolarità alle autorità competenti.

Due insegnanti di una scuola primaria nel Veneziano avrebbero falsificato i quaderni di un loro alunno di otto anni, fino a farlo passare per disabile. Il caso delle due maestre è raccontato dal Gazzettino, secondo cui il bambino era stato descritto in una relazione come «agitato, iperattivo», incapace di stare seduto «più di cinque minuti», con «marcate difficoltà di attenzione, di concentrazione e di memoria» e perfino una «salivazione incontrollata» che gli farebbe bagnare i quaderni. Un quadro chiaro che puntava alla richiesta di certificazione di disabilità all’ Ulss. Richiesta però che sembrava del tutto incoerente con le pagelle degli anni precedenti, quando le stesse insegnanti avevano dato all’alunno voti tra il buono e l’ottimo.🔗 Leggi su Open.online

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