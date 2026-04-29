Alla vigilia della partita contro l’Empoli, l’allenatore ha commentato la salvezza raggiunta, attribuendola all’impegno della squadra e dello staff. Ha sottolineato che ora l’attenzione si sposta sulla prossima gara, senza fare riferimenti a motivazioni di carattere personale o strategico. La squadra si prepara ad affrontare il match, con la consapevolezza di dover concentrarsi sull’impegno in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della trasferta di Empoli, Davide Ballardini analizza il momento dell’Avellino, partendo dal traguardo già raggiunto: “Siamo contenti per l’entusiasmo che c’è e per l’obiettivo salvezza raggiunta, che è merito di tutti e va condiviso anche con chi mi ha preceduto. Hanno fatto tante partite portando a casa punti ed è anche merito loro”. I biancoverdi restano in corsa per un piazzamento playoff, spinti anche dal sostegno del pubblico: “Siamo in lotta per un posto grazie alle qualità tecniche e umane di questi ragazzi. Ringraziamo i tifosi, saranno in tremila ad Empoli. Sin dal mio esordio a Reggio Emilia ho percepito il valore della piazza”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini: “Salvezza merito di tutti, ora pensiamo all’Empoli”

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