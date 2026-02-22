Olimpiadi Milano-Cortina | applausi per tutti Ora pensiamo a Giochi estivi | diffusi in più città Il ricordo del tentativo di Firenze

Le Olimpiadi Milano-Cortina hanno attirato applausi grazie alla cerimonia all’Arena di Verona, che ha chiuso l’evento con effetti speciali. La riuscita di questa manifestazione si deve alla collaborazione tra diverse città e alle infrastrutture potenziate. Ora si pensa ai Giochi estivi, che potrebbero coinvolgere più località italiane. La scelta di ampliare le candidature punta a valorizzare il territorio e a offrire un’esperienza più diffusa. Si studiano nuove strategie per i prossimi appuntamenti sportivi.

Sono state un successo per l'Italia, le Olimpiadi Milano-Cortina, chiuse con la spettacolare cerimonia, ad effetti speciali, dell'Arena di Verona. Complimenti prima di tutto agli atleti, che ci hanno resi orgogliosi con medaglie vestite di sacrifici che ci potranno consolare ripendole se - speriamo davvero di no - la nazionale di Gattuso non dovesse portarci alla fase finale del Mondiale 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Ma complimenti convinti agli organizzatori, tutti, che hanno confezionato un'edizione-capolavoro. In barba ai soliti "contrari": quelli che "non si deve fare", non "si deve costruire, bisogna pensare ad altro". 🔗 Leggi su Firenzepost.it

LIVE SF – Quelli di Milano-Cortina saranno i primi giochi olimpici diffusiQuesta sera a San Siro si è aperto il primo evento olimpico diffuso, con l’annuncio dello speaker che ha salutato il pubblico: “Signori e signore benvenuti ai primi giochi olimpici diffusi”.

Le Olimpiadi invernali sono in bolletta. Gli sponsor preferiscono i Giochi Estivi. A 1,15 miliardi, a Milano 575 milioniLe Olimpiadi invernali sono in crisi.

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in ... oasport.it

Olimpiadi Milano-Cortina, atleti di Israele accolti da fischi e pochi applausi: cosa è successo a San SiroFischi alla delegazione di Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina ... virgilio.it

Sì sono concluse le ultime gare di queste meravigliose Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina Abbiamo gioito, ci siamo emozionati, abbiamo trattenuto il fiato e ci avete resi orgogliosi di voi. In queste Olimpiadi Invernali lo sport italiano si è confermato di - facebook.com facebook

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode» x.com