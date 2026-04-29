ballando on the road 2026 arriva al centro commerciale campania

Al Centro Commerciale Campania si svolgeranno i casting di Ballando On The Road 2026 nelle giornate del 9 e 10 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di Milly Carlucci e dei concorrenti di “Ballando con le Stelle”, con appuntamenti dal vivo aperti al pubblico. La manifestazione coinvolgerà i partecipanti che desiderano mettersi in gioco e tentare di entrare nel cast dello show.

Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania. Il 9 e 10 maggio casting live con Milly Carlucci e i protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la Tappa Sud, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 12.30 alle ore 19.30. L’evento, giunto alla sua 11ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di danza e offre un’importante occasione di visibilità a ballerini di ogni età e livello, professionisti e non. Durante le due giornate, il...🔗 Leggi su 2anews.it

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