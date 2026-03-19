centro commerciale campania il 29 marzo arriva cuori e 4 zampe

Il 29 marzo al Centro Commerciale Campania si terrà l’evento “Cuori e 4 Zampe”, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui temi della cura e del rispetto degli animali. L’iniziativa coinvolge i visitatori in attività e incontri pensati per promuovere maggiore consapevolezza e attenzione verso gli animali domestici. L’evento si svolge all’interno del centro commerciale e si rivolge a tutte le fasce di pubblico.

Al Centro Commerciale Campania arriva l'evento "Cuori e 4 Zampe", l’iniziativa nata con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della cura e del rispetto degli animali. Domenica 29 marzo, il Centro Commerciale Campania presenta “Cuori e 4 Zampe”, una giornata interamente dedicata agli animali e alle associazioni che ogni giorno lavorano per la loro tutela e il loro benessere. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della cura e del rispetto degli animali, promuovendo una cultura dell’adozione responsabile e creando occasioni di incontro tra persone e amici a quattro zampe. Un’occasione per conoscere da vicino il loro impegno quotidiano e ricevere informazioni utili sui percorsi di adozione consapevole. 🔗 Leggi su 2anews.it

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