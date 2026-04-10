Mamma Giulia e Figlia Chiara al centro commerciale Campania

Un pomeriggio al centro commerciale “Campania” ha visto mamma Giulia e la figlia Chiara trascorrere del tempo insieme tra acquisti e sorrisi. Le due si sono scambiate parole e gesti di complicità, condividendo un momento di relax e spensieratezza in un ambiente pubblico. La scena è stata caratterizzata dalla naturalezza dei loro comportamenti, mentre camminavano tra le vetrine e si fermavano a osservare le varie vetrine.

Al centro commerciale “Campania” un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi, complicità e momenti in cui è facile riconoscersi. Sabato 18 aprile alle 17:00, Piazza Campania ospita Mamma Giulia e Figlia Chiara, protagoniste di un mini?show dal vivo capace di trasformare la quotidianità in pura. 🔗 Leggi su Casertanews.it Mamma Giulia e Figlia Chiara il 18 aprile al Centro Commerciale CampaniaMamma Giulia e Figlia Chiara, il 18 aprile al Centro Commerciale Campania uno show dal vivo che diventa un abbraccio di emozioni. Da Sanremo al Centro Commerciale Campania arrivano LDA e AKA7evenAl Centro Commerciale Campania, LDA e AKA7even, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie... MammaGiulia è FIGLIACHIARA sfoggiano le nuove unghiette correte in edicola a prendere l’album Temi più discussi: Il caso Chiara e Giulia di Ricadi, svolta dopo l’incontro in Regione. Il sindaco si è preso dieci giorni; Giulia Valentina è diventata mamma per la seconda volta; Giulia Valentina è mamma bis, le prime foto dopo il parto; L'Ass. Mamma Giulia Accoglie di Camini dona uova di Pasqua ai bambini dell'ospedale di Locri. Mamma Giulia e Figlia Chiara al Centro Commerciale Campania il 18 aprileMarcianise (Caserta) - Un pomeriggio all’insegna della condivisione e delle emozioni autentiche attende il pubblico del Centro Commerciale Campania. Sabato 18 ... pupia.tv Mamma Giulia e Figlia Chiara, il 18 aprile al CampaniaMamma e figlia, amatissime dal pubblico, hanno conquistato milioni di persone raccontando con ironia e spontaneità i gesti di ogni giorno: battute, piccoli ... napolivillage.com Sul tetto del Pirellone mamma Giulia e papà Giò hanno un gran lavoro da fare. I pulcini sono 3 e si aspetta la schiusa del quarto ovetto A 125 metri d’altezza, nel cuore di Milano, la natura continua a trovare il suo spazio. E ogni nuova nascita è una piccola st - facebook.com facebook