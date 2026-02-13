Gerard Boga ha annunciato su DAZN di non aver capito di essere ufficialmente un giocatore della Juventus fino a quando ha firmato il contratto, spiegando che la sua emozione è esplosa solo a quel momento. Il centrocampista ha anche parlato della partita contro l’Inter, definendola difficile ma promettendo che la squadra farà di tutto per portare a casa i tre punti. Boga ha sottolineato come l’approccio sia concentrato e determinato, anche se ammette che il primo impatto con i tifosi bianconeri sarà un’esperienza nuova.

Boga a DAZN: «Non ho realizzato di essere alla Juve fin quando non ho firmato». Di seguito le parole dell’esterno arrivato a gennaio dal Nizza. Jeremie Boga è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole alla vigilia della delicata trasferta di San Siro contro l’Inter. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CHIAMATA DELLA JUVE – « Molte emozioni, non ho realizzato, solo quando ho firmato ho detto: sì sono qua. Ringrazio ogni mattina di essere qua, dopo le cose che sono successe a Nizza. Chi ho chiamato? Nessuno perché volevo aspettare di firmare e che tutto andasse bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga a DAZN: «Non ho realizzato di essere alla Juve fin quando non ho firmato. Inter? Partita difficile ma faremo di tutto per vincere»

