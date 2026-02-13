Boga a DAZN | Non ho realizzato di essere alla Juve fin quando non ho firmato Inter? Partita difficile ma faremo di tutto per vincere
Gerard Boga ha annunciato su DAZN di non aver capito di essere ufficialmente un giocatore della Juventus fino a quando ha firmato il contratto, spiegando che la sua emozione è esplosa solo a quel momento. Il centrocampista ha anche parlato della partita contro l’Inter, definendola difficile ma promettendo che la squadra farà di tutto per portare a casa i tre punti. Boga ha sottolineato come l’approccio sia concentrato e determinato, anche se ammette che il primo impatto con i tifosi bianconeri sarà un’esperienza nuova.
Boga a DAZN: «Non ho realizzato di essere alla Juve fin quando non ho firmato». Di seguito le parole dell’esterno arrivato a gennaio dal Nizza. Jeremie Boga è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole alla vigilia della delicata trasferta di San Siro contro l’Inter. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CHIAMATA DELLA JUVE – « Molte emozioni, non ho realizzato, solo quando ho firmato ho detto: sì sono qua. Ringrazio ogni mattina di essere qua, dopo le cose che sono successe a Nizza. Chi ho chiamato? Nessuno perché volevo aspettare di firmare e che tutto andasse bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
