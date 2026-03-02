Bagnoli Wwf scrive a Manfredi e Fico | Porto turistico per pochi e non fruizione aperta fare chiarezza

Il Wwf ha scritto al sindaco di Napoli e al presidente della regione, chiedendo chiarimenti sul progetto del porto turistico a Bagnoli. L’associazione si è rivolta alle autorità evidenziando che l’opera sembra riservata a pochi e non aperta a tutta la comunità, sollecitando una risposta ufficiale sulla reale destinazione dell’infrastruttura e sui criteri di accesso previsti.

Quale destino per Bagnoli? Lo chiede, senza giri di parole, il Wwf al sindaco-commissario di governo Gaetano Manfredi e al governatore Roberto Fico. L'organizzazione ambientalista esprime "sentita e viva preoccupazione per il futuro dell'area" ex Italsider, in una lettera firmata da Luciano Di Tizio (presidente nazionale) e Raffaele Lauria (delegato per la Campania). "Utilizzando l'occasione di un importantissimo evento internazionale – spiega la missiva -, vedrà la realizzazione di pesanti infrastrutture che occuperanno aree precedentemente destinate a rimanere libere e riservate alla pubblica fruizione". In altre parole, "può mai la Coppa America essere il "cavallo di Troia" per realizzare quel porto diportistico che dopo oltre due decenni di dibattito pubblico era stato evitato da tutta la programmazione pubblica?".