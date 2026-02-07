Nella colmata mettiamoci Manfredi a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l'America's Cup

Oggi a Bagnoli si è svolto un corteo di protesta contro i lavori per l'America's Cup. Durante la manifestazione, qualcuno ha scritto sui muri:

La scritta è apparsa oggi durante il corteo andato in scena a Bagnoli contro i lavori per l'America's Cup nel quartiere. Il sindaco di Napoli ha ricevuto la solidarietà della politica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Prefetto di Napoli ha sollevato il problema dei camion che lavorano di notte a Bagnoli durante i preparativi per l'America’s Cup.

Napoli, corteo a Bagnoli: «Scritte offensive contro il sindaco Manfredi»Una scritta offensiva contro il sindaco di Napoli è apparsa oggi sui muri a Bagnoli in occasione del corteo contro l'America's Cup: «Nella colmata mettiamoci ... ilmattino.it

America's Cup a Bagnoli, cittadini bloccano i camion: Manfredi fermi i lavoriSi fermino i lavori un attimo e si discuta con tutto il territorio, chiedono i manifestanti, preoccupati per l'impatto ambientale di quanto si sta facendo sulla colmata e sul futuro - dopo la manife ... napolitoday.it

