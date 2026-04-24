Bagnaia | GP24 può sorprendere i rivali e vincere nel 2026

Il pilota ha dichiarato che la moto GP24 potrebbe sorprendere i rivali e vincere nel 2026. Ha aggiunto che il modello sarà competitivo fino al 2026, sottolineando la propria fiducia nelle prestazioni della moto nel prossimo futuro. La sua opinione si basa su test e sviluppi tecnici già effettuati, che indicano un potenziale di successo duraturo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui programmi di sviluppo o sui risultati delle prove.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia è convinto che la Ducati GP24, nonostante abbia già due anni, sarà ancora in grado di vincere gare fino al 2026. La bicicletta, che ha determinato il dominio del campione italiano nella scorsa stagione, ha incontrato diverse difficoltà nel corso dell’attuale campionato, lasciando Bagnaia alla ricerca di risposte sui motivi delle sue prestazioni altalenanti. Al suo rientro come campione del mondo, Bagnaia ha faticato a ripetere i successi della stagione precedente, segnando un chiaro contrasto con la competitività mostrata nel 2022.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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