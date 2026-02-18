Accadde oggi | 18 febbraio nasce il Divin codino Roberto Baggio
Il 18 febbraio 1967, Roberto Baggio nasce a Caldogno, in Italia, spinto dalla passione per il calcio e dalla voglia di emergere. La sua carriera inizia nei campetti locali, dove già mostra un talento fuori dal comune. Con il passare degli anni, diventa uno dei giocatori più amati e rispettati del nostro paese.
Roberto Baggio, il Divin codino del calcio italiano, compie 59 anni oggi.Nato il 18 febbraio 1967, è stato soprannominato anche Raffaello, per l’eleganza del suo stile di gioco che ha fatto innamorare le tifoserie di tutta Italia grazie alle sue prodezze calcistiche e a un’ineguagliabile e profonda umiltà. Si è distinto come uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale, un talento puro, un attaccante di classe ed eleganza, fantasista in grado di ricoprire più ruoli: seconda punta o trequartista, centravanti o attaccante esterno. Michel Platini lo ha definito un “nove e mezzo” in quanto considerato a metà strada tra un attaccante e un rifinitore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
