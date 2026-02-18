Il 18 febbraio 1967, Roberto Baggio nasce a Caldogno, in Italia, spinto dalla passione per il calcio e dalla voglia di emergere. La sua carriera inizia nei campetti locali, dove già mostra un talento fuori dal comune. Con il passare degli anni, diventa uno dei giocatori più amati e rispettati del nostro paese.

Roberto Baggio, il Divin codino del calcio italiano, compie 59 anni oggi.Nato il 18 febbraio 1967, è stato soprannominato anche Raffaello, per l’eleganza del suo stile di gioco che ha fatto innamorare le tifoserie di tutta Italia grazie alle sue prodezze calcistiche e a un’ineguagliabile e profonda umiltà. Si è distinto come uno dei migliori giocatori della storia del calcio mondiale, un talento puro, un attaccante di classe ed eleganza, fantasista in grado di ricoprire più ruoli: seconda punta o trequartista, centravanti o attaccante esterno. Michel Platini lo ha definito un “nove e mezzo” in quanto considerato a metà strada tra un attaccante e un rifinitore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 18 febbraio, nasce il Divin codino Roberto Baggio

Roberto Baggio perde la mamma Matilde: il commovente addio del Divin CodinoIl 24 gennaio 2026 segna un momento di profondo dolore per Roberto Baggio, il celebre ex calciatore noto come il Divin Codino, che ha perso sua madre, Matilde.

Inter Juventus, torna Roberto Baggio a San Siro. Divin codino ospite speciale dei nerazzurri per il Derby d’ItaliaRoberto Baggio torna a San Siro a causa della sua presenza come ospite speciale durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.