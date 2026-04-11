A Udine è stata inaugurata una nuova iniziativa culturale presso la Cavallerizza, uno spazio situato nell’ex Caserma Osoppo. L’edificio storico, recentemente riqualificato, ora ospita un centro dedicato alle attività culturali e creative. L’apertura di questa struttura rappresenta un cambiamento nel panorama culturale della città, offrendo un luogo dedicato ad eventi e iniziative artistiche. La Cavallerizza si inserisce in un processo di recupero e valorizzazione di aree storiche urbane.

La cultura a Udine ha un nuovo indirizzo: è la Cavallerizza dell’ex Caserma Osoppo, spazio culturale creativo che prende vita in uno degli edifici storici recentemente riqualificati dell’area. Un edificio di oltre 1000 metri quadrati restituito alla città, in grado di accogliere fino a 600 persone per eventi in piedi e oltre 300 a sedere, e destinato a diventare un luogo aperto alla musica, alle arti e alla creatività. Da spazio monofunzionale e chiuso, legato alla funzione originaria della caserma, a luogo polifunzionale e aperto, pensato oggi come hub culturale dedicato alla produzione artistica, alla formazione e alla partecipazione....🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Udine: la cultura ha un nuovo indirizzo. Apre la Cavallerizza, spazio culturale creativo

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