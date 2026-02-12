Microcriminalità giovanile e baby gang Inclusione fallita | Bartolini invoca il pugno di ferro

La microcriminalità tra i giovani continua a salire, e le baby gang dominano le cronache cittadine. Bartolini non ha peli sulla lingua e critica le politiche di inclusione, che definisce un fallimento annunciato. Secondo lui, serve un pugno di ferro per fermare questa escalation, e non basta più parlare di integrazione senza risultati concreti. La situazione rischia di sfuggire di mano, e le forze dell’ordine chiedono azioni più decise.

Per l'assessore insomma, "senza la responsabilizzazione delle famiglie e un atteggiamento forte" le bande di giovani "non la capiscono, hanno un atteggiamento da impuniti" Con le politiche di inclusione "solo fallimenti annunciati" nel contrasto alla microcriminalità giovanile. Invoca nuovamente il pugno di ferro l'assessore alla Sicurezza del Comune di Forlì, Luca Bartolini, contro quelli che definisce "veri e propri delinquenti", rispondendo giovedì in Consiglio comunale a un question time del Partito democratico sulla situazione nel quartiere Cava. E confida che in soccorso possano arrivare le disposizioni del nuovo decreto Sicurezza, tra responsabilizzazione delle famiglie ed estensione ai minori del daspo urbano per determinate casistiche.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Negli ultimi mesi, i dati sulla violenza giovanile evidenziano un calo dei reati, mentre il numero di autori fermati è in aumento.

