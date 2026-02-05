Stretta su baby gang e coltelli tra giovani multe ai genitori | ecco cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza

Il governo ha approvato un nuovo decreto legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare la violenza tra i giovani. La stretta riguarda in particolare le baby gang e l’uso di coltelli tra i minorenni. Sono previste multe ai genitori dei ragazzi coinvolti in comportamenti violenti o sospetti. Inoltre, corti e manifestazioni non saranno più accessibili ai violenti e a chi ha precedenti. È stato anche istituito un registro speciale per i reati con cause di giustificazione. La misura mira a mettere un freno alle situazioni di tensione tra i giovani e a raff

Cortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con "causa di giustificazione", una pesante stretta su baby gang e coltelli tra i giovani, comprese le multe per i genitori. Il decreto legge approvato in Cdm si arricchisce di nuove norme, molte delle quali provenienti dall'altro disegno di legge (anch'esso approvato) e finite poi nel dl dopo i disordini di Torino e la morte di un giovane studente accoltellato in una scuola a La Spezia. Nel ddl restano invece altre misure come lo sgombero immediato anche per le seconde case occupate. La prossima settimana è invece previsto un nuovo pacchetto di leggi in materia di immigrazione, con il ritorno del "sistema Albania" e la possibilità di trasferire migranti nei Paesi terzi sicuri, per dare supporto entro giugno all'entrata in vigore delle nuove norme europee sull'immigrazione.

