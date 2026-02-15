Città Alta il calo di abitanti frena L’anno scorso sono nati 24 bambini

A Città Alta, il calo di residenti si ferma grazie alla nascita di 24 bambini nel corso dell’ultimo anno. La crescita naturale della popolazione ha contribuito a limitare la perdita complessiva di abitanti, che in passato aveva raggiunto numeri più alti. Negli ultimi dieci anni, il numero di persone che hanno lasciato il quartiere si è ridotto rispetto ai periodi precedenti, quando i saldi erano più pesanti.

LA FOTOGRAFIA. Nell'ultimo decennio persi «solo» 77 residenti mentre tra il 2005 e il 2015 il saldo è stato di -452. Angeloni: arrivano anche giovani famiglie, fondamentale mantenere i servizi. La tendenza è inevitabilmente quella nota: Città Alta si spopola, secondo uno stillicidio demografico difficile da drenare. Però l'erosione è oggi meno rapida d'un tempo, nonostante il boom turistico non sembri conoscere battute d'arresto, e soprattutto il 2025 ha consegnato un'impennata di nascite: 24 bebè lo scorso anno, più che triplicati rispetto ai 7 del 2024. Scavando tra le cifre, quelle messe a disposizione dal Comune tramite la piattaforma «Bergamo in Cifre», si colgono alcune dinamiche del borgo storico, il cui contatore anagrafico, al 31 dicembre scorso, segnava 2.