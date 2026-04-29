Azzurra a testa alta E ora c’è il recupero

L’Azzurra ha vinto con un punteggio di 21-9 contro il Gryphus Perugia, che si trova in fondo alla classifica nel capoluogo umbro. Con questa vittoria, la squadra ha confermato il primo posto nel girone 4 del campionato di Serie C di pallanuoto, in risposta al risultato ottenuto dal Certaldo Nuoto. La partita si è giocata in Umbria e ha visto l’Azzurra mantenere la posizione di comando.

Con il 21-9 imposto al Gryphus Perugia fanalino di coda del raggruppamento nel capoluogo umbro, l’Azzurra ha replicato al successo del Certaldo Nuoto mantenendo la vetta del girone 4 del campionato di Serie C di pallanuoto. E vincendo il recupero di dopodomani, il sodalizio pratese andrebbe in fuga, con la priorità che diverrebbe quella di amministrare il vantaggio. La tredicesima giornata del torneo, andata in archivio lo scorso sabato a Perugia, ha visto Tajer e compagni imporsi al termine di una partita dominata per larghi tratti, centrando così l’undicesimo successo stagionale e portando a dodici la serie di partite senza sconfitte. L’Azzurra non ha infatti mai perso sin qui, in campionato, e l’ imbattibilità mantenuta finora dà la misura di una squadra qualitativamente valida ed esperta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Azzurra a testa alta. E ora c’è il recupero Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina batte il Rakow (2-1) in rimonta, con un rigore di Gudmundsson nel recupero. Ma ora testa a Cremona. Pagelle Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenzaIl No davanti al Sì in caso di bassa affluenza, testa a testa tra i due fronti con l’affluenza più alta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Azzurra a testa alta. E ora c’è il recupero; Timofeeva è la nuova campionessa dell'Axion Open. Altra grande settimana per Pigato; Tyra Grant lotta ma si arrende a Cirstea in due set: l'azzurra si ferma al 2° turno; Marchesa, sfogo durissimo dopo il ko: Errori arbitrali inaccettabili, ora affronteremo i play-out a testa alta. Azzurra a testa alta. E ora c’è il recuperoCon il 21-9 imposto al Gryphus Perugia fanalino di coda del raggruppamento nel capoluogo umbro, l’Azzurra ha replicato ... lanazione.it Anche Ottaviano (NA) ha scelto Azzurra Spettacoli! - facebook.com facebook Caos arbitri, caos Federazione, caos sulla panchina azzurra. Si è liberato un uomo esperto, abile allenatore che potrebbe anche avere sete di rivalsa. Perché non offrire appena possibile la panchina azzurra a #ClaudioRanieri x.com