La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Rakow in rimonta grazie a un rigore di Gudmundsson nel recupero. Originariamente destinato alla panchina, l’attaccante islandese ha segnato nell’ultimo minuto, portando la squadra alla vittoria. Ora i toscani si preparano per la prossima partita a Cremona. Le pagelle della sfida sono state pubblicate dopo il match.

Era destinato a restare in panchina, Albert Gudmundsson. E invece, proprio lui, sia pure su rigore, in pieno recupero, regala alla Fiorentina la vittoria che le permette di guardare con un po' di fiducia alla qualificazione per i quarti di Conference. Partita dura, di sofferenza, a Cz?stochowa, magari dopo un pellegrinaggio a Jasna Gora, davanti alla Madonna Nera alla quale era devoto Papa Woytila. Ma prima, come sappiamo, ci sarà un altro "pellegrinaggio": lunedì 16 marzo a Cremona. Per la partita forse più delicata della stagione L'articolo Fiorentina batte il Rakow (2-1) in rimonta, con un rigore di Gudmundsson nel recupero. Ma ora testa a Cremona. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina batte il Rakow (2-1) in rimonta, con un rigore di Gudmundsson nel recupero. Ma ora testa a Cremona. Pagelle

Articoli correlati

Fiorentina: Vanoli fa turnover per battere il Rakow. Piccoli e Gudmundsson davanti. Kean ci sarà a Cremona. FormazioniFIRENZE – I fischi del dopo partita con il Parma rimbombano ancora, idealmente, nel Franchi.

Fiorentina: Christensen in lista Uefa per il Rakow. Kean in dubbio per il Rakow, ma potrebbe giocare a CremonaFIRENZE – Testa già alla partita di lunedì prossimo a Cremona, in casa Fiorentina.

Una selezione di notizie su Fiorentina batte

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Conference League, verso Fiorentina-Rakow: pubblicati i provvedimenti per la sicurezza al Franchi; Europa e Conference League, andata ottavi: giovedì ad alta tensione con il 'derby' Bologna-Roma e la sfida della Viola al Rakow; CALCIO- La Conferenza Stampa di Paolo Vanoli e Fabiano Parisi pre Rakow.

Fiorentina-Rakow, il risultato in diretta LIVEAl Franchi per la gara d'andata degli ottavi di finale arriva il Rakow, secondo nella League Phase. Christensen subito impegnato al 2', ma i viola anche si fanno vedere in attacco con i tentativi di G ... sport.sky.it

Gudmundsson al 93', la Fiorentina c'è! Battuto 2-1 il Rakow in rimontaFIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini (68' Dodò), Comuzzo, Ranieri, Gosens (58' Harrison); Ndour; Parisi, Mandragora (82' Fagioli), Fabbian, Fazzini (58' Gudmundsson); Piccoli (82' Braschi). Alle ... fantacalcio.it

La Fiorentina batte il Bayern ma non basta. Una delle vittorie più belle e inutili della storia viola - facebook.com facebook