Secondo gli ultimi sondaggi Ipsos, il fronte del No appare in vantaggio di circa cinque punti rispetto al Sì. In caso di bassa affluenza, il No mantiene il vantaggio, mentre con un'alta partecipazione alle urne la situazione si fa più equilibrata, con i due schieramenti in testa. I dati riflettono un quadro di sostanziale equilibrio tra i due gruppi, a seconda del livello di partecipazione alle votazioni.

Il No davanti al Sì in caso di bassa affluenza, testa a testa tra i due fronti con l’affluenza più alta. L’ultimo sondaggio sul referendum del 22 e 23 marzo, realizzato da Ipsos e pubblicato sul Corriere della sera, fornisce un quadro simile a quello tracciato nelle scorse settimane da YouTrend: l’elettorato contrario alla riforma Nordio appare al momento più motivato a recarsi alle urne di quello favorevole. Anche l’istituto di Nando Pagnoncelli ipotizza due scenari di partecipazione al voto: nel primo, con affluenza al 42% (definito “la previsione ragionevole”) il No è stimato al 52,4% e guadagna quasi due punti rispetto alla rilevazione del 12 febbraio (era al 50,6%), mentre il Sì ne perde altrettanti e scende al 47,6% (era al 49,4%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenza

