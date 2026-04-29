Aziende già a marzo bollette più care

A marzo, le aziende italiane hanno già affrontato un incremento nei costi energetici, secondo i dati pubblicati dall’Istat. La crescita delle bollette si aggiunge alle preoccupazioni di settore, evidenziando un aumento dei costi rispetto ai mesi precedenti. La situazione riflette la tendenza di un rialzo dei prezzi dell’energia che sta interessando le imprese nel primo trimestre dell’anno.

La fiammata dei costi energetici che ha riacceso le preoccupazioni delle imprese italiane trova una prima certificazione nei dati di marzo dell’Istat. Il conflitto in Iran e le tensioni sullo stretto di Hormuz non sono più soltanto scenari lontani: i loro effetti iniziano a riflettersi con chiarezza sui prezzi alla produzione dell’ industria. L’Istituto, guidato dal presidente Francesco Maria Chelli, fotografa una brusca inversione di tendenza: dopo il calo di febbraio (-12,4%), i prezzi dell’energia e del gas tornano a salire su base annua del 6,6%. A trainare questo forte incremento a marzo (+4,4% rispetto al mese precedente) è soprattutto il comparto energetico, con i prodotti petroliferi raffinati che segnano il balzo più significativo (+45,1%).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Indiana residents frustrated over paying more than $4 a gallon for gas

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