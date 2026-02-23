Società di scommesse fallita a Bari la Cassazione conferma condanna per bancarotta fraudolenta all' ex amministratore

L'ex amministratore di Bari Sport Giochi e Scommesse, coinvolto nel fallimento della società di scommesse, ha ricevuto la conferma della condanna dalla Cassazione. La causa deriva dall’accusa di aver sottratto denaro e documenti durante la bancarotta, che ha portato alla dichiarazione di fallimento. La decisione mette in luce le responsabilità dell’ex manager nelle operazioni illecite. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sul settore delle scommesse a Bari.

L'uomo è stato riconosciuto responsabile di "bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale". La Corte avrebbe rilevato la tenuta irregolare delle scritture contabili e delle condotte distrattive E' stata confermata dalla Corte di Cassazione la condanna nei confronti dell'ex amministratore della società di scommesse Bari Sport Giochi e Scommesse, dichiarata fallita, ritenuto responsabile di "bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale distrattiva". A riportare la notizia è l'agenzia di stampa specializzata Agipronews. La Cassazione ha ritenuto tuttavia che le scritture contabili fossero tenute in modo irregolare, rendendo impossibile ricostruire con precisione le vicende patrimoniali della società. 🔗 Leggi su Baritoday.it

