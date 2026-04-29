L’avvocato dell’ex arbitro ha ribadito che non ci sono stati rapporti con i dirigenti delle squadre. La questione riguarda un’indagine della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che sta attirando l’attenzione nel mondo dello sport. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute molto di questa vicenda, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali incontri o contatti tra le parti coinvolte.

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© Calcionews24.com - Avvocato Rocchi chiarisce: «Mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre»

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