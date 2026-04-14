Roma l' avvocato delle famiglie delle due turiste belghe uccise | Moretti non ha mai mostrato alcun pentimento

Un uomo è stato condannato a 11 anni e sei mesi per aver investito e ucciso due turiste belghe sull’A24, vicino al Grande Raccordo Anulare di Roma. L’accusa ha contestato anche lesioni e guida in stato alterato. L’avvocato delle famiglie delle vittime ha dichiarato che l’imputato non ha mai mostrato alcun pentimento durante il processo. La sentenza riguarda il reato di duplice omicidio stradale aggravato.

È stato condannato a 11 anni e sei mesi Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato, lesioni e guida in stato alterato per aver investito e ucciso due turiste belghe sull’A24, all’altezza del Grande Raccordo Anulare di Roma. Le vittime, Wibe Bijls e Jessy Dewildeman, 24 e 26 anni, erano scese dall’auto per prestare soccorso dopo un incidente, quando sono state travolte. Duro il commento dell’ avvocato delle famiglie, Domenico Musicco: “Sono state riconosciute la colpa piena dell’investitore e poi io ho fatto molto riferimento anche alla mancanza di pentimento. Fino all’ultimo ha tentato di sfuggire alle sue responsabilità, negando addirittura di aver investito le ragazze”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, l'avvocato delle famiglie delle due turiste belghe uccise: "Moretti non ha mai mostrato alcun pentimento" L’avvocato delle famiglie delle vittime del Morandi: “La separazione delle carriere non serve, questo processo lo dimostra”“La riforma della giustizia è negativa per i cittadini, sia per gli accusati che le vittime dei reati. Jacques Moretti libero, arriva la reazione delle famiglie delle vittimeLa scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana devastato dall’incendio della notte di Capodanno, ha...