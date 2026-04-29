Avvocati in calo | affari record ma fuga costante delle donne

Nel 2025, il numero di avvocati in Italia si attesterà a circa 228.641, con una diminuzione di oltre 4.200 donne rispetto a dieci anni prima. Nonostante il dato complessivo degli iscritti sia in aumento, si registra una costante diminuzione della presenza femminile nel settore. I guadagni medi tra uomini e donne continuano a mostrare differenze significative, evidenziando un divario reddituale ancora presente.

? Cosa sapere In Italia 228.641 avvocati nel 2025 con calo di 4.238 donne in dieci anni.. Il divario reddituale tra i 67.959 euro maschili e 33.829 femminili causa l'abbandono.. Nel 2025 il numero di avvocati in Italia si è assestato a 228.641 professionisti, segnando un calo di ben 6.400 unità rispetto ai 235.055 registrati esattamente dieci anni fa. La fotografia che emerge dal Rapporto sull’Avvocatura 2026, frutto della sinergia tra Censis e Cassa Forense, delinea un settore che, pur mostrando segni di ripresa economica, affronta una mutazione strutturale profonda. Se da un lato i dati macroeconomici mostrano una professione capace di generare valore, dall’altro le statistiche demografiche rivelano una fuga silenziosa ma costante dai tribunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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