Corporate bond europei | default in calo nel 2026 ma tassi alti e AI creano nuove vulnerabilità Vigilanza costante

Nel 2026, i default sui corporate bond europei sono diminuiti, ma i tassi elevati e l’intelligenza artificiale aumentano le vulnerabilità. Le banche e gli investitori devono monitorare attentamente le nuove sfide che si presentano nel mercato.

Corporate Bond: Un Allentamento del Rischio di Default in Europa, ma la Vigilanza Resta Alta. Il mercato dei corporate bond europeo potrebbe assistere a un leggero miglioramento nel 2026. S&P Global prevede un calo del tasso di default delle imprese con rating speculativo al 3,25%, in diminuzione rispetto al 4% registrato alla fine del 2025. Questa proiezione, diffusa il 17 febbraio 2026, riflette un delicato equilibrio tra una crescita economica resiliente e la persistenza di tassi di interesse elevati. Resilienza Economica e Debito: Un Equilibrio Precario. La previsione di S&P Global non è un segnale di allarme scampato, ma piuttosto l’indicazione di una fase di transizione complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

