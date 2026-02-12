Piano delle potature i consiglieri della terza commissione | Bene interventi straordinari ma serve una manutenzione costante

Alla fine dell’audizione con l’amministrazione, i consiglieri della terza commissione hanno preso la parola per commentare il nuovo piano di potature e rigenerazione del verde. Pur riconoscendo l’impegno e i interventi straordinari avviati, sottolineano che la manutenzione deve diventare una pratica costante. “Siamo soddisfatti dell’avvio, ma ci sono ancora molte criticità sulle strade”, hanno detto, evidenziando la necessità di interventi più continui per mantenere il verde pubblico in buono stato.

Chiesta all'amministrazione un'attenzione particolare alle aree più critiche come Bonagia, via Oreto, corso dei Mille, via Mico Geraci, via Monte San Calogero, via Circe e via Ugo La Malfa Pur esprimendo "apprezzamento per l'avvio del nuovo piano di potature e rigenerazione del verde urbano", i consiglieri della terza commissione richiamano l'attenzione dell'amministrazione sulle criticità ancora esistenti: "Numerose strade - dicono in una nota al termine dell'audizione dei responsabili dell'ufficio Verde - presentano alberature non potate da anni, marciapiedi dissestati dalle radici, cercini danneggiati o inesistenti e situazioni di potenziale rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

