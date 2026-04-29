Le indagini sulla morte di una donna e della sua figlia, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre, continuano a concentrarsi su un possibile avvelenamento con ricina. Gli investigatori stanno esaminando campioni di semi, analisi delle flebo e i tempi di somministrazione. Tra le piste seguite ci sono orti botanici e testimonianze di un supertestimone, mentre si cerca di chiarire eventuali collegamenti tra i fatti e le sostanze trovate.

La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Campobasso, resta avvolta da interrogativi a cui gli inquirenti cercano di dare risposta attraverso un lavoro investigativo sempre più articolato, tra riscontri scientifici, testimonianze e nuovi scenari. Uno degli elementi più rilevanti emersi negli ultimi giorni riguarda la conferma, da parte del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, della presenza di ricina nei campioni di sangue delle due donne. Secondo la relazione firmata dalla struttura guidata dal professor Carlo Alessandro Locatelli, la sostanza è stata rilevata “in concentrazioni compatibili con un quadro di intossicazione acuta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvelenate con la ricina – Le vittime intossicate il 26 dicembre? Tra orti botanici e supertestimone le indagini proseguono su semi, flebo e tempi

Notizie correlate

Morte avvelenate con la ricina, erano state curate con la flebo da un amico: dubbi e ultime su Gianni Di VitaNuovi sviluppi nel caso delle donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, dopo le...

Avvelenate con la ricina, spunta un supertestimone: sotto esame l’amico di famigliaC’è una figura che, nelle ore più confuse e drammatiche di una vicenda ancora tutta da chiarire, si muove tra casa e ospedale, tra telefonate,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Avvelenate con la ricina, sequestrato il cellulare della figlia Alice: nelle note i cibi consumati dalla fami…; Campobasso, le nuove rivelazioni sul giallo della ricina e l'ipotesi di un avvelenamento in due tempi: le vittime furono curate con due flebo in casa da un amico; Morte avvelenate, sul papà 'possibile degradazione ricina nel tempo'.

Avvelenate con la ricina – Le vittime intossicate il 26 dicembre? Tra orti botanici e supertestimone le indagini proseguono su semi, flebo e tempiMIlano, 29 apr. (Adnkronos) - La casa vista come priorità strategica per il futuro del Trentino e come terreno su cui costruire nuove risposte capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e attenzion ... ilfattoquotidiano.it

Mamma e figlia avvelenate con ricina a Campobasso, la zia di Di Vita: Coinvolta una ragazzina, è un incidenteSi continua a indagare sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia decedute dopo Natale a Campobasso dopo aver ingerito della ricina ... fanpage.it

Avvelenate, c’è un supertestimone: ecco chi è l’amico del padre che ha curato madre e figlia a casa x.com

Esclusivo, morte avvelenate: le prime parole del marito Gianni https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/dentrolanotizia20252026/esclusivo-morte-avvelenate-le-prime-parole-del-marito-gianni_F314098101169C02 - facebook.com facebook