Un testimone chiave si trova al centro di un caso di avvelenamento con ricina, con un ruolo che lo porta a muoversi tra casa e ospedale. Nelle ultime ore, si è verificato un confronto tra le persone coinvolte, mentre le autorità investigano sui dettagli della vicenda. La presenza di questa persona tra i familiari e l’ambiente sanitario aggiunge un elemento importante alla ricostruzione dei fatti.

C’è una figura che, nelle ore più confuse e drammatiche di una vicenda ancora tutta da chiarire, si muove tra casa e ospedale, tra telefonate, interventi improvvisati e contatti continui con i familiari. È una presenza costante, discreta ma decisiva, che oggi gli inquirenti stanno osservando con attenzione crescente, nel tentativo di ricostruire ogni passaggio di quei giorni segnati da malesseri improvvisi, peggioramenti rapidi e una sequenza di eventi che non trova ancora una spiegazione definitiva. In quelle stanze domestiche trasformate in un luogo di emergenza, tra episodi di vomito, disidratazione e tentativi di alleviare le condizioni delle due donne, qualcuno prova a intervenire prima ancora del ricovero.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, spunta un supertestimone: sotto esame l’amico di famiglia

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