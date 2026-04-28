A Pietracatella, sono emersi dubbi sulle circostanze delle morti di una madre e di una figlia, entrambe decedute dopo aver ricevuto delle flebo fatte in casa. Le indagini si concentrano sulla presenza di ricina, una sostanza velenosa, e sui trattamenti con fluidi somministrati da un amico. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire se le morti siano correlate a un avvelenamento intenzionale o a complicazioni mediche.

Nuovi sviluppi nel caso delle donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, dopo le dimissioni dall’ospedale, sarebbero state sottoposte a flebo in casa, praticate da un sanitario amico di famiglia. Gli investigatori valutano ora un possibile avvelenamento in due fasi, mentre proseguono le indagini su Gianni Di Vita. Morte per ricina, nuovi sviluppi Il caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a pochi giorni dal Natale a Pietracatella, in Molise, continua ad arricchirsi di nuovi dettagli investigativi. La Procura di Larino indaga per duplice omicidio volontario dopo che gli esami tossicologici hanno confermato la presenza di ricina in concentrazioni elevate nel sangue delle due vittime.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina, erano state curate con la flebo da un amico: dubbi e ultime su Gianni Di Vita

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