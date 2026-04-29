Avs porta in consiglio regionale il ' no' all' embargo per Cuba senza successo
Nel consiglio regionale della Liguria, un ordine del giorno proposto da un rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra chiedeva di sospendere l’embargo statunitense contro Cuba. La proposta è stata respinta con dieci voti a favore, senza ottenere l’approvazione. La discussione ha portato l’attenzione sulla questione politica internazionale all’interno dell’assemblea regionale.
Nel consiglio regionale della Liguria arriva anche la politica internazionale. Jan Casella di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) ha portato in aula un ordine del giorno sull’interruzione dell’embargo statunitense contro Cuba, come prevedibile il documento è stato respinto con i 10 voti a favore.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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