Nel corso di una riunione del Consiglio regionale, si è discusso di un ordine del giorno relativo al riconoscimento agli agenti che sono stati feriti durante una manifestazione per Askatasuna. Durante l'assemblea, l'Avs e il Movimento 5 Stelle non hanno partecipato alla votazione, che si è conclusa senza il loro supporto. La discussione si è concentrata sui fatti accaduti durante il corteo, senza che siano stati adottati provvedimenti formali a favore degli agenti coinvolti.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere di maggioranza Sergio Bartoli (Lista Cirio Presidente), per l'attribuzione di un riconoscimento da parte della Regione ai due agenti di polizia feriti durante gli scontri del 31 gennaio scorso, a seguito del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino. «Il riconoscimento agli agenti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti è doveroso, in rappresentanza degli agenti di Polizia e militari feriti durante gli scontri – commenta Bartoli –: le Forze dell'Ordine sono costituite da uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per i cittadini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, Consiglio regionale Avs e M5S non votano il riconoscimento agli agenti feriti durante il corteo per Askatasuna

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