Consiglio regionale Avs punta al taglio del pedaggio per la Tangenziale di Napoli

Avs ha presentato una mozione al Consiglio regionale per chiedere la riduzione del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli. La proposta nasce dall’aumento delle tariffe e dalla difficoltà di spostarsi per molti automobilisti. I consiglieri Andreozzi e Ceparano vogliono anche intervenire sui costi delle assicurazioni Rc auto, spesso troppo elevati. La richiesta mira a favorire la mobilità e a ridurre le spese quotidiane dei cittadini. La discussione sulla mozione prosegue in sede consiliare, mentre i residenti attendono risposte concrete.

Mozione dei consiglieri regionali Andreozzi e Ceparano sia sul pedaggio che sulle tariffe assicurative Rc auto.