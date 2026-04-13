La responsabilità pre contrattuale nell’affidamento diretto A cura di Anna Armone

L'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce che, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto, la responsabilità pre-contrattuale può riguardare le parti coinvolte. Questa disposizione viene applicata per regolamentare i comportamenti e le responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati durante le fasi che precedono la stipula di un contratto. La normativa si concentra sulla gestione delle eventuali irregolarità o comportamenti illeciti che si verificano prima dell'accordo formale.

In ambito pubblicistico, l’art. 1 comma 2-bis della L. n. 241 del 1990 n. 241 dispone che i “rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, positivizzando una regola generale delle relazioni giuridiche intersoggettive, che, in ambito pubblicistico, oltre a connotarsi per specifiche declinazioni, trae. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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