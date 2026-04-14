La cura come responsabilità collettiva | in Carnia una rassegna tra memoria e comunità

In Carnia si svolge una rassegna che esplora il tema della cura come responsabilità condivisa. L'iniziativa coinvolge diversi eventi dedicati alla memoria, alle relazioni e ai luoghi della comunità. Si tratta di un percorso che mira a riflettere sull'importanza di prendersi cura degli altri e dei territori che si abitano, evidenziando il ruolo di tutti nel rafforzare i legami sociali.

Prendersi cura non significa soltanto assistere chi è in difficoltà: vuol dire anche riconoscere il valore delle relazioni, dare attenzione ai luoghi che abitiamo e alle storie che ci tengono uniti, costruendo comunità più consapevoli e solidali. È da questa idea di cura — concreta, quotidiana e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Napoli, un murale per Domenico: quando l’arte diventa memoria e cura collettivaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Festa rilancia: “Siamo la cura per la città malata”, ma la campagna elettorale sfida la memoria collettivaAd Avellino, la nostalgia amministrativa torna protagonista con le solite promesse e la memoria cortissima, anche quella a breve termine «Da quando...

Sabotaggio in Carnia al traliccio che alimenta l'oleodotto, un residente: «È stato tagliato» - facebook.com facebook

Tra i sentieri della #Carnia, nei campi in pendenza, accanto ai fienili e lungo le mulattiere, la montagna ha sempre avuto un volto: quello delle donne. Le cartoline di Gino Del Fabbro (1931/2014), fotografo carnico ci restituiscono immagini di lavoro quotidia x.com