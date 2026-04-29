Assemblea dei soci Hera approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi Nominato il nuovo Cda

Questa mattina si è svolta a Bologna l’assemblea ordinaria dei soci di Hera, presieduta da un rappresentante dell’azienda. Durante l’incontro sono stati approvati il bilancio 2025 e la relazione finanziaria annuale, che include anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità. È stata confermata la distribuzione di un dividendo di 16 centesimi per azione. Inoltre, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione.