Martina Rossi, 29 anni di Milano, ha deciso di regalarsi un weekend in Toscana per festeggiare San Valentino, scegliendo una piccola masseria immersa tra le colline toscane, dopo aver trovato l’offerta su un sito di viaggi low cost.

V iaggi romantici e tempo per se stessi, ecco cosa vogliono gli Italiani per San Valentino (e non solo). Tempo per rallentare, per viaggiare senza ostentazione, per vivere esperienze capaci di rafforzare relazioni e benessere personale. A fotografare questo cambio di paradigma è la nuova ricerca AstraRicerche per Imperial Brands, che evidenzia come il piacere autentico sia sempre meno legato allo status e sempre più connesso a relax, condivisione e qualità della vita. Il dato più significativo riguarda proprio la dimensione del relax: il 70,1% degli italiani indica nel tempo dedicato alla cura di sé e al riposo la principale fonte di piacere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un viaggio è sempre una buona idea, che sia un romantico week end o una vera e propria fuga ecco alcune idee da regalare e regalarsi

I Boston Celtics si sono mossi bene sul mercato, portando a casa Vucevic per rinforzare la squadra.

Contenuti correlati

Der Stiefvater fraß sie bei lebendigem Leib… Gerichtssaal weinte vor Entsetzen | True crime deutsch

Argomenti discussi: Come preparare la valigia perfetta con i consigli dei più grandi globetrotter; L'intervista a Gaia Karola Carafa; Cos’è l’Ancestry Travel? Il viaggio alla ricerca delle radici; Diario del Galgario: storie sempre uguali e sempre diverse. L’inizio di un incontro.

Pechino Express 2026, Italiani in viaggio verso l’Oriente più estremo di semprePechino Express torna dal 12 marzo su Sky e NOW con una rotta tra Indonesia, Cina e Giappone. Dieci coppie in gara, Costantino della Gherardesca alla guida e tre inviati speciali per un’edizione ad al ... panorama.it

La vita, un viaggio per audaciIl viaggio che Dio ci chiede è quello della vita, che si compie solo nella sua compagnia. È un viaggio per audaci, per chi ama la propria libertà Moltissimi di noi sono reduci dalle vacanze che ... ilsussidiario.net

Dai miei viaggi nel nostro meraviglioso Lazio, una veduta serale dal paese di Olevano Romano, guardando verso i Monti Lepini. Buona serata! Foto Il Viaggio Pontino di Stefano Orlando #ilviaggiopontino #olevanoromano #skyphotography - facebook.com facebook