L'uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato | Non sapevo se fosse vera o un peluche

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 febbraio, un uomo ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, causando grande sconcerto nella comunità. Secondo la sua avvocata, Erica Pasinetti, l’uomo non aveva chiaro se la piccola fosse reale o un giocattolo, perché si trovava in uno stato confusionale. L’uomo si avvicinò alla bambina mentre era con la madre e si comportò in modo ambiguo, lasciando tutti senza parole. La vicenda resta sotto indagine, mentre si cercano spiegazioni sulla sua condotta.

"Non sapevo se fosse vera o un peluche". A parlare a Fanpage.it è Erica Pasinetti, avvocata del 47enne che ha tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all'uscita di un supermercato di Bergamo lo scorso 14 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

I genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo: “Molto scossi”I genitori della bambina, che un uomo ha tentato di portare via in un supermercato di Bergamo, sono molto scossi dopo l’accaduto.

Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola di un anno e mezzoUn senzatetto di 45 anni, già identificato dalla polizia, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, rompendo la gamba alla piccola nel tentativo di portarla via.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola; L'uomo che sapeva tutto: il ritratto di Federico Umberto D’Amato, burocrate che ha plasmato la storia della Prima Repubblica; L'uomo che ha provato a rapire la bimba fermato tre giorni fa alle cliniche Gavazzeni: chiedeva di essere riportato in Romania con l'ambulanza; L'uomo che poteva cambiare il mondo: terminate le riprese del film in cui Elio Germano fa da guida a Hitler e Mussolini.

l uomo che haI genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo: Molto scossiLa mamma e il papà della bimba, vittima di un tentato rapimento in un supermercato di Bergamo, hanno lasciato i primi commenti su quanto accaduto e raccontano ... fanpage.it

l uomo che haEcco chi è davvero l’uomo che ha cercato di portarsi via la bimba al supermercato (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu