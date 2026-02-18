L'uomo che ha tentato di rapire una bimba di un anno al supermercato | Non sapevo se fosse vera o un peluche

"Non sapevo se fosse vera o un peluche". A parlare a Fanpage.it è Erica Pasinetti, avvocata del 47enne che ha tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all'uscita di un supermercato di Bergamo lo scorso 14 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo: “Molto scossi”I genitori della bambina, che un uomo ha tentato di portare via in un supermercato di Bergamo, sono molto scossi dopo l’accaduto.

Chi è l’uomo che ha cercato di rapire la bimba al supermercato: senzatetto, già identificato, ha rotto una gamba alla piccola di un anno e mezzoUn senzatetto di 45 anni, già identificato dalla polizia, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato di Bergamo, rompendo la gamba alla piccola nel tentativo di portarla via.

