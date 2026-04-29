Avellino le famiglie chiedono | il Centro Autismo al dott Vittozzi

A Avellino, le famiglie hanno avanzato una richiesta per intitolare il Centro Autismo al dottor Camillo Vittozzi. La proposta nasce dall’esigenza di ricordare l’attività svolta dal medico nel campo dell’autismo. La richiesta è stata presentata alle autorità locali, che dovranno valutare la proposta e decidere se procedere con l’intitolazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

? Cosa sapere Le famiglie di Avellino chiedono l'intitolazione del Centro Autismo al dottor Camillo Vittozzi.. Il Movimento 5 Stelle porterà la proposta all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.. Le famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico ad Avellino hanno avanzato una richiesta ufficiale per dedicare il Centro per l’Autismo al dottor Camillo Vittozzi, neuropsichiatra infantile presso l’Asl locale. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha espresso un sostegno deciso a questa istanza, che mira a onorare l’impegno professionale del medico nel campo dell’analisi comportamentale applicata (ABA), basata su metodologie cognitivo-comportamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, le famiglie chiedono: il Centro Autismo al dott. Vittozzi Notizie correlate Leggi anche: Centro per l’Autismo di Avellino: la proposta di dedicarlo al dott. Camillo Vittozzi Avellino, una svolta attesa: il Centro per l’Autismo verso l’aperturaTra attese, investimenti e sfide sociali, la struttura di contrada Serroni pronta ad accogliere le famiglie: inaugurazione possibile a metà aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Centro per l’autismo di Valle, Pizza: Sarò garante del dialogo istituzionale e degli interessi delle famiglie; Centro per l’autismo di Valle, Pizza: Troppe occasioni perse, sarò garante del dialogo e delle famiglie. Avellino consegna all’ASL il Centro per l’Autismo dedicato a Leo KannerOggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per l’Autismo Leo Kanner, sito in Contrada Serroni, all’ASL. Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta ... irpiniaoggi.it Centro per l’autismo, Pizza: Troppe occasioni perse«Una struttura sociosanitaria essenziale per l’intera provincia, necessaria per dare risposte concrete a centinaia di famiglie e di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, che per troppi anni è ... irpinianews.it Passo storico per il Centro per l’Autismo: consegnata la struttura all’Asl - facebook.com facebook