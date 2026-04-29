Avellino il Comune consegna il Centro per l’Autismo all' Asl

Alle ore 11:00 di oggi, il Comune di Avellino ha formalmente consegnato all’ASL il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, situato in Contrada Serroni. La cerimonia si è svolta presso la sede comunale, segnando il passaggio di gestione dell’edificio. La struttura ora entrerà nella disponibilità dell’azienda sanitaria locale, che si occuperà delle attività e dei servizi collegati.

Oggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, sito in Contrada Serroni, all’ASL. Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e il Direttore Generale dell’Asl, dott.ssa Maria Concetta Conte, hanno sottoscritto presso la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate FOTO- Centro autismo, consegna del Comune all’Asl: è tutto veroTempo di lettura: 2 minuti Centro per l'Autismo - Video 1 Oggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per... Leggi anche: Centro per l’autismo: l’Asl è pronta per l’apertura, si attende consegna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Avellino saluta il 25 Aprile. E anche Perrotta saluta; La commissaria di Avellino Perrotta apre la nuova Dogana con il Maggio dei Monumenti; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Il Premio Letterario Nazionale L’Inedito presso il Castello dei Principi Biondi-Morra a Morra de Sanctis. Avellino, ospedale Moscati. Sprint per il pronto soccorso: consegnata la nuova alaSprint del cantiere per il nuovo volto del pronto soccorso di Avellino. Fissata a questa mattina, infatti, la consegna della prima area ultimata. Una superficie di 1.400 metri quadrati nella quale, a ... ilmattino.it Ospedale di Avellino, domani consegna di nuovi spazi per il pronto soccorsoProsegue il progetto di ristrutturazione integrale del Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera 'San Giuseppe Moscati' di Avellino, un intervento strategico che porterà al raddoppio della superficie ... ansa.it Sirene dalla #SerieA per il centrocampista Martin #Palumbo dell’ #Avellino che piace ad alcuni club della massima serie. La #Juventus vanta una importante percentuale sulla vendita. #calciomercato x.com Bilancio positivo per l’iniziativa messa in campo dall’Asl Avellino in collaborazione con la Fondazione Onda ETS per promuovere un approccio sanitario orientato al genere attraverso cure più eque ed efficaci - facebook.com facebook