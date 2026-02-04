Ciclabili l' affondo dei contrari contro il Comune | Pronti a un esposto alla Corte dei Conti

I comitati di cittadini si stanno organizzando contro le nuove piste ciclabili a Roma. Hanno deciso di preparare un esposto alla Corte dei Conti e si sono uniti per fare pressione sul Comune. La questione divide l’opinione pubblica: da una parte chi vuole più mobilità sostenibile, dall’altra chi teme problemi e costi aggiuntivi. La tensione cresce mentre il Comune prova a portare avanti il progetto.

I comitati spontanei di cittadini contrari alla realizzazione delle nuove piste ciclabili a Roma si stanno unendo. Dal Flaminio ai Parioli, dal Nomentano a Montesacro, fino a Pineta Sacchetti ed Eur. Che si tratti di progetti ancora su carta, cantieri in corso o percorsi già esistenti ma mai digeriti, tutti vogliono mettere insieme la rabbia e le forze. Con un obiettivo preciso: mettere spalle al muro il Comune. Il 3 febbraio c'è stata una riunione di alcuni comitati "no-ciclabili". In particolare quelli di via Guido Reni al Flaminio e via Panama ai Parioli, con alcuni nuovi ingressi. Per esempio alcuni rappresentanti di Sacco Pastore, dove un percorso ciclopedonale esiste da anni, lambisce il fiume Aniene e non è la causa della disastrosa situazione dei parcheggi interna al quartiere, ma è previsto un nuovo percorso in futuro, del quale evidentemente non tutti conoscono approfonditamente i dettagli.

