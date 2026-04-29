Avanti col blocco navale Trump sicuro | così l’Iran crollerà ma la guerra è già costata agli Usa 25 miliardi di dollari

Il blocco navale sullo Stretto di Hormuz rimane attivo, mentre il presidente degli Stati Uniti si mostra determinato a spingere per modificare gli accordi con l’Iran. La decisione ha portato a tensioni crescenti e a ripercussioni sull’economia mondiale, con gli Stati Uniti che hanno già sostenuto costi pari a circa 25 miliardi di dollari. La situazione si sviluppa in un contesto di crisi internazionale, tra pressioni diplomatiche e rischi di escalation militare.

Roma, 29 aprile 2026 – Il blocco sullo Stretto di Hormuz resta in vigore e, nel frattempo, il presidente americano Donald Trump sembra sempre più deciso a forzare non solo le aperture dell’Iran, ma anche la pazienza della comunità internazionale e gli equilibri dell’economia globale. https:www.quotidiano.netvideoesteripentagono-la-guerra-contro-liran-e-costata-finora-25-miliardi-di-dollari-fwfe233d Il tycoon ha pubblicato su Truth una foto generata con l’intelligenza artificiale che lo ritrae con una mitragliatrice davanti a montagne in fiamme, accompagnata dalla scritta “basta con il signor Gentile”: un messaggio che suona come l’ennesimo ultimatum a Teheran.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Avanti col blocco navale”. Trump sicuro: così l’Iran crollerà ma la guerra è già costata agli Usa 25 miliardi di dollari L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista” Notizie correlate La guerra di Trump all’Iran è già costata agli Usa almeno 22 miliardi di dollariLa guerra di Donald Trump all’Iran sta costando agli Stati Uniti centinaia di milioni di dollari al giorno. Iran, “svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari”: ecco quanto è costata la guerra agli Usa(Adnkronos) – Da quando è iniziata la guerra con l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato migliaia di missili, svuotando in modo significativo i cruciali,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump, il fallimento della teoria del pazzo. Blocco navale o Kharg: le due opzioni; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; Missione Islamabad: Araghchi tenta l’ultima carta per la tregua; Trump, avanti con le epurazioni: il segretario della Marina, John Phelan, cacciato con effetto immediato. Avanti col blocco navale. Trump sicuro: così l’Iran crollerà ma la guerra è già costata agli Usa 25 miliardi di dollariIl tycoon posta una foto realizzata con l’IA che lo ritrae con un mitra in braccio. Lo zar gli propone una soluzione sul programma nucleare di Teheran ... quotidiano.net Il Blocco Navale dello Stretto di Hormuz1. Premessa: il contesto geopolitico e giuridico della crisi dello Stretto di Hormuz. Gli eventi che hanno caratterizzato il mese di aprile 2026, con il fallimento dei negoziati di Islamabad tra Stati ... studiocataldi.it Dentro il gioco. Sempre un passo avanti. Marialuisa Jacobelli - facebook.com facebook BOR-REL-LI! Il Cagliari è di nuovo avanti #CagliariAtalanta 3-2 x.com